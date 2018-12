المتوسط:

أعلنت قوة حماية وتأمين سرت عن مواصلة أعمال إنشاء مظلة خاصة ببوابة الـ 17 شرق سرت التابعة للقوة بالتنسيق بين المنطقة العسكرية الوسطى وغرفة قوة الحماية وتنفيذ المجلس البلدي سرت.

ويشمل المشروع وفقاً للمكتب الإعلامي التابع للقوة إنشاء 3 مظلات مع مقر خدمي خاص بالإقامة، ومكتب لقوة الحماية ومكتب للشرطة العسكرية ومكتب لمديرية الأمن، وبعد الانتهاء من تجهيزها سيتم العمل على تجهيز بوابة الـ 30 غرب سرت والبوابة الجنوبية لسرت.

وتقدمت القوة بالشكر إلى عميد بلدية سرت وأعضاء المجلس وكل من يسهم في تقديم يد العون للمحافظة على أمن المدينة وأمانها.

The post إنشاء 3 بوابات أمنية في مداخل سرت الغربية والشرقية والجنوبية appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية