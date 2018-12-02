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بريطانيا: ليبيا بحاجة للمساواة بين رجالها ونسائها

تم النشر منذُ 2 ساعتين
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

نظمت السفارة البريطانية في ليبيا مائدة مُستديرة لبحث العراقيل التي تُعيق تحقيق مبدأ المساواة بين الجنسين في ليبيا، بالتعاون مع معهد الحرب والسلام ومؤسسة “بيندا” للاستشارات.

وأُقيمت المائدة التي ترأستها المبعوثة الخاصة للعدالة بين الجنسين، جوانا روبر، بحضور العديد من النشطاء الحقوقيين المحليين والدوليين.

وشددت على دور النساء الليبيات في هذه المرحلة التي تمر بها البلاد، وأن تحقيق مبدأ المساواة بينهم وبين الرجال يُعتبر ضامناً أساسياً لتحقيق السلام والحصول على مجتمع إيجابي مبني على مشاركة جميع فئاته.

وأكدت السفارة أنها استغلت هذه المناسبة لنشر استراتيجيتها الداعمة للمساواة بين الجنسين في ليبيا، وكيفية توحيد الجهود المُشتركة للوصول إلى ذلك.

وقالت السفارة البريطانية في منشور على صفحتها الرسمية إنَّ النقاشات التي شهدتها المائدة خلُصت إلى ضرورة أن تربط النساء بين المستوى المحلي والوطني، وأن حجم الفُرص المُتاحة أمامهن أكبر من التحديات التي يواجهنها.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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