النائب عبد المولى يكشف لماذا يرجح عدم عقد مجلس النواب جلسة الغد؟

رجح عضو مجلس النواب عبد النبي عبد المولى عدم عقد جلسة للنواب يوم غد الاثنين.

وقال عبد المولى، اليوم الأحد في تصريح صحفي إن النواب مشغولون باقتراح أسماء المجلس الرئاسي الجديد ورئيس الحكومة المنفصلة.

وكان المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب عبدالله بليحق، قال إن النواب أقروا الاثنين الماضي “تعديلاً دستورياً يتضمن تحصين المادة السادة من قانون الاستفتاء على الدستور الدائم للبلاد بحيث تقسم ليبيا إلى ثلاث دوائر وضرورة حصول مشروع الدستور على نسبة 50+1 في كل إقليم بالإضافة إلى ثلثي الشعب على مستوى البلاد، كما تضمن التعديل الدستوري بحسب بليحق اعتماد مجلس رئاسي من رئيس ونائبين ورئيس حكومة منفصل عن المجلس الرئاسي”.

المصدر: ليبيا 24

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