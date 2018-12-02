تركيب محطة كهرباء بمنطقة العامرة في بلدية هراوة

في اطار المشاريع التي تسعها لها دائرة توزيع الوسطى بالشركة العامة للكهرباء لتوسعة الشبكة والحد من عمليات الفصل الكهربائي عن بعض المناطق و متابعتها لأزدياد عدد المخططات السكنية.

دخل مشروع مد خط العامرة لمراحله الاخيرة حيث تم تنفيد المشروع من فريق الصيانة بدائرة توزيع هراوة و بمشاركة شركة الطرفة للاعمال الكهربائية و بأشراف مباشر من مدير دائرة هراوة حيث تم توصيل الخط من موقع محطة جهد الـ66 هراوة الى منطقة العامرة بمسافة 6 كيلو متر وتم امس تجهيز المحطة الجديدة من الداخل بمحول ومعدات كهربائية ووصلات حديثة وتم العمل بمعدات حديثة تم تقديمها الى الدائرة مؤخرا من دائرة توزيع المنطقة الوسطى بمصراتة.

وأكد المهندسين المشرفين على المشروع في تصريح للاقتصادية .. ان الهدف من هده المحطة هو تقليل فصل التيار الكهربائي على منطقة العامرة وسهولة معرفة مكان الاعطال واصلاحها في زمن قياسي ان وجدت في المستقبل

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