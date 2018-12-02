الخطوط الليبية تنفي الزيادة في اسعارها وتتوقع الزيادة خلال المدة القادمة

نفت شركة الخطوط الجوية الليبية ما تردد من أخبار حول زيادة أسعار تذكرها وعللت ما نشر صباح الأمس من أسعار علي منظومة الحجز بخطاء في منظومة التعريفات الدولية والتي مقرها واشنطن.

ولم يستبعد عبدالعاطي المشيخي رئيس مجلس إدارة الشركة في توضيحه “للاقتصادية” حدوث زيادة في أسعار التذاكر حيث قال الزيادة في الأسعار متوقعة قريباً ولكن بمعدلات أقل من التي تم الاعلان عليها.

وأوضح ان رسوم الزيادة سيتم تحديدها من قبل وزارة الاقتصاد والتجارة بحسب الرسوم المفروضة علي سعر الصرف ووفقاً للقرار المجلس الرئاسي الخاص بزيادة الضرائب.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة ليبيا الاقتصادية