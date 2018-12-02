أفريكوم تُكثف ضرباتها بين ليبيا والصومال

نفّذت القيادة العسكرية الأمريكية في أفريقيا “أفريكوم”، غارة جوية على بلدة ليبيدي الصومالية أسفرت عن مقتل 9 مُتشددين يتبعون حركة الشباب الصومالية، بحسب بيان القيادة.

وقالت إنّها نفذت هذه الضربة يوم الجمعة الماضي، الموافق 28 نوفمبر، أي قبل يوم فقط من الغارة الجوية التي نفذتها ببلدة العوينات جنوب ليبيا.

وأكدت “أفريكوم” في بيانها الصادر في وقت مُتأخر من يوم أمس السبت، عدم وقوع أي إصابات بين المدنيين إثر الضربة الجوية.

وسبق أن نفذ الجيش الأميركي عدة ضربات جوية على مناطق متفرقة بالصومال استهدف من خلالها عناصر مُتشددة مناهضة للحكومة المُعترف بها لدى الأمم المُتحدة.

يُشار إلى أن الغارة الجوية التي نفذتها “أفريكوم” في الـ29 من نوفمبر، على بلدة العوينات، أسفرت عن مقتل 11 عنصرا من القاعدة ودمّرت ثلاث عربات تابعة لهم، بحسب بيان القيادة العسكرية الأميركية.

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