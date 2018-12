«اقتصاد الوفاق»: لن نسمح برفع أسعار تذاكر شركات الطيران الليبية

المتوسط:

أعلنت وزارة الاقتصاد والصناعة بحكومة الوفاق، استمرار شركات الطيران الليبية على نفس تسعيرة تذاكرها السابقة، نافيةً وجود أي زيادة رسمية على أسعارها.

وطمأن وكيل وزارة الاقتصاد والصناعة فتحي أونيس، عبر صفحة الوزارة على الفيسبوك، المواطنين كافة بأن أسعار تذاكر السفر على طيران شركات الخطوط في ليبيا ما زالت على ما هي عليه.

ونفى أونيس، ما تم نشره من أخبار حول رفع أسعار تذاكر الطيران، مؤكّدا بأنه خبر عارٍ عن الصحة، مؤكّداً بأن الوزارة لن تسمح باي زيادة في هذا الشأن دون موافقتها .

يشار إلى أن وزير الاقتصاد والصناعة المفوض علي العيساوي كان قد أوقف الأيام القليلة الماضية رفعَ أسعار التذاكر، معلناً أنه سيتم تطبيق قانون النشاط التجاري بتسعير تذاكر الطيران في الظروف الطارئة وفق التكاليف الحقيقية.

