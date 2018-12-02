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الأمنية صبراتة ترفع حظر التجول في المدينة

تم النشر منذُ 18 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أعلنت الغرفة الأمنية صبراتة رفع حظر التجول داخل المدينة اعتباراً من تاريخ اليوم الأحد الثاني من ديسمبر.

وأوضحت الغرفة في بيان لها، حصلت 218 على نسخة منه، بأنَّه نظراً لاستتباب الأمن في مدينة صبراتة، فقد تم رفع حالة حظر التجول نهائياً، مهيبة بجميع الأجهزة الأمنية ذات الاختصاص بتنفيذ ما جاء في البيان.

وكانت الغرفة الأمنية صبراتة قد فرضت حظراً للتجول في المدينة من الساعة التاسعة مساءً حتى السادسة صباحاً من كل يوم اعتباراً من تاريخ 4 نوفمبر المنصرم.

وجاء حظر التجول على خلفية تدهور الأوضاع الأمنية في المدينة بعد هجمات فاشلة شنتها مجموعات مسلحة خارجة عن القانون كانت قد طُردت في وقت سابق من صبراتة بعد أن تمركزت فيها لسنوات عانى خلالها المواطنون الضرر على يد أفراد هذه المجموعات التابعة للمدعو” العمو”، فضلاً عن ممارساتها غير القانونية من عمليات تهريب للبشر والوقود وغيرها.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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