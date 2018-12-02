الأمنية صبراتة ترفع حظر التجول في المدينة

أعلنت الغرفة الأمنية صبراتة رفع حظر التجول داخل المدينة اعتباراً من تاريخ اليوم الأحد الثاني من ديسمبر.

وأوضحت الغرفة في بيان لها، حصلت 218 على نسخة منه، بأنَّه نظراً لاستتباب الأمن في مدينة صبراتة، فقد تم رفع حالة حظر التجول نهائياً، مهيبة بجميع الأجهزة الأمنية ذات الاختصاص بتنفيذ ما جاء في البيان.

وكانت الغرفة الأمنية صبراتة قد فرضت حظراً للتجول في المدينة من الساعة التاسعة مساءً حتى السادسة صباحاً من كل يوم اعتباراً من تاريخ 4 نوفمبر المنصرم.

وجاء حظر التجول على خلفية تدهور الأوضاع الأمنية في المدينة بعد هجمات فاشلة شنتها مجموعات مسلحة خارجة عن القانون كانت قد طُردت في وقت سابق من صبراتة بعد أن تمركزت فيها لسنوات عانى خلالها المواطنون الضرر على يد أفراد هذه المجموعات التابعة للمدعو” العمو”، فضلاً عن ممارساتها غير القانونية من عمليات تهريب للبشر والوقود وغيرها.

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