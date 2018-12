المتوسط:

أعلنت الغرفة الأمنية صبراتة، التابعة للمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، رفع حظر التجول داخل مدينة صبراتة اعتبارا من اليوم الأحد.

وفي بيان لها، دعت الغرفة الأمنية كافة الأجهزة الأمنية ذات الاختصاص أخذ العلم بذلك.

