الشاطر: قرارات مجلس النواب الاخيرة جاءت لتغتال الأمل وتجهض أحلام الاستقرار

ليبيا – قال عضو مجلس الدولة إن مجلس النواب أعاد المشهد الى حلبة الصراع السياسي والمناكفات العبثية في وقت تم الترحيب فيه بأن قانون الاستفتاء سيصدر وسيتحقق دستور يضم الشمل.

الشاطر إعتبر في تغريدة له عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي”تويتر” أن قراراته جاءت لتغتال الأمل وتجهض أحلام الاستقرار.

يشار إلى أن مجلس النواب قد اجرى في نوفمبر الماضي تعديل دستوري عاشر في جلسة رسمية حضرها 123 نائباً عدل به اتفاق الصخيرات ليصبح المجلس الرئاسي يتكون من رئيس ونائبين بدل من مجلس رئاسي بـ9 رؤوس.