الغرفة الأمنية صبراتة ترفع حظر التجول نهائيا بالمدينة

أعلنت الغرفة الأمنية صبراتة الأحد، رفع حظر التجول نهائيا داخل المدينة بعد قرابة الشهر من إعلانه، بسبب الأحداث الأمنية التي شهدتها صبراتة مؤخرا.

وطالبت الغرفة في بيان لها نشر على صفحتها الرسمية، الأجهزة الأمنية ذات الاختصاص بالمدينة أخذ العلم بذلك.

وكانت مدينة صبراتة قد شهدت في نوفمبر الماضي اشتباكات مسلحة بين قوة غرفة عمليات محاربة تنظيم الدولة قوة مسلحة يقودها آمر الكتيبة 48 مشاة سابقا الملقب بـ “العمو”.

يذكر أن مدير أمن مديرة صبراتة العقيد زايد الخطابي قد صرح في وقت سابق لشبكة الرائد، أنهم سيطروا على الوضع بالمدينة من أول يوم من دخول تلك المجموعة.

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