مصلحة المرافق التعليمية تُزود مدينة درنة بفصول دراسية مُتنقلة

وصل إلى المنطقة التعليمية في مدينة درنة عدد من الفصول الدراسية المتنقلة قادمة من مصلحة المرافق التعليمية لصالح المدارس التي تعاني الاكتظاظ الطلابي بالمدينة.

حيث أوضح مكتب مشروعات درنة أن الشحنة والتي قوامها تسعة فصول دراسية تأتي في إطار مشروع مصلحة المرافق التعليمية الإصلاحي لعام 2018 -2019 م في مجابهة المشاكل والصعوبات التي تعانيها بعض المناطق التعليمية، لافتا إلى أن توزيع الفصول روعي فيه مستوى الاحتياج الفعلي والكثافة الطلابية.

هذا ومنحت مصلحة المرافق التعليمية الأولوية لمدرسة “حي السيدة خديجة” من حيث حجم التوزيع باعتباها أكثر المدارس تضرراً داخل المدينة وتزايد نسبة أعداد الطلبة داخل فصولها، فيما توجهت بالمقابل إلى صيانة باقي المدارس وتهيأتها لاستقبال الطلبة قبل انطلاق العام الدراسي الحال.

من جهتها أعلنت مصلحة المرافق التعليمية في وقت سابق عن توزيع مايربو عن ثلاثمائة فصل دراسي متنقل على أغلب المناطق التعليمية “الجنوبية والشرقية والغربية”.

