بوفايد يتوقع رفض الأعلى للدولة التعديل الدستوري للنواب

توقع عضو المجلس الأعلى للدولة أدريس بوفايد ، الأحد، رفض المجلس الأعلى للدولة للمادة الثانية في تعديل الإعلان الدستوري العاشر والحادي عشر الذى قام به مجلس النواب.

وقال بوفايد في تصريح لـ الرائد إن ما يقوم به رئيس مجلس النواب هو محاولة لإفشال مشروع الدستور بشروط تعجيزية ومحاولة لفرض انتخابات رئاسية فقط دون إجراء انتخابات برلمانية للمحافظة على مقعد الرئاسة . بحسب قوله

وأوضح بوفايد أن التعديل العاشر أُحيل للجنة متابعة الاتفاق السياسي ولجنة الحوار واللجنة القانوينة، ومن المنتظر أن يسلم في جلسة الغد.

ووصف بوفايد جلسة الغد لاعضاء المجلس الأعلى للدولة بـ” الساخنة ” بسبب انقسامات الرأي حول قرارات النواب فيما يخص التعديل الدستوري.

يُذكر أن مجلس النواب صادق يوم الاثنين الماضي على التعديل العاشر والحادي عشر للإعلان الدستوري وتحصين المادة السادسة لقانون الاستفتاء على الدستور

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