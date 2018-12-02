سيارات ليبيا تغزو الخرطوم!!

أثار عدد السيارات الليبية في مدينة الخرطوم جدلا واسعا في الشارع السوداني إذ يكاد لا يخلو شارع من شوارع الخرطوم الرئيسة من عدد كبير من السيارات الليبية.

ويرجع سبب كثرة السيارات الليبية في السودان إلى نشاط مجموعات منظمة لتهريب السيارات من ليبيا بسبب رخص أسعارها مقارنة بمثيلاتها في السوق المحلي للسودان.

و قد احترفت هذه العصابات تهريبها بطرق متعددة فإما أن يكون ذلك عن طريق مسارات التهريب بعيدا عن أعين السلطات أو بتهريبها مجزأة بعد تفكيكها في ليبيا.

وتنشط مجموعات مسلحة وعصابات للاتجار في البشر في معظم الجنوب الليبي حيث شهدت المنطقة عدة حالات اختطاف وحرابة وسرقة بالإكراه، فيما لم تتخذ الجهات المعنية أي خطوات عملية للحد من هذه الظاهرة واقتصرت ردود فعلها على الوعود وفي أحسن الأحوال على التنديد والشجب.

وقد أشار المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة خلال لقاء دول جوار ليبيا في الخرطوم إلى أن الأحداث الأخيرة في الجنوب الليبي والتصعيد العسكري وأعمال العنف التي سادت المنطقة كانت بسبب عناصر وافدة إلى ليبيا من دول الجوار.

وبينما يستمر استنزاف الموارد الليبية عبر التهريب إلى دول الجوار تستمر بالتوازي معه معاناة المواطن الليبي الذي بات يعاني شظف العيش في ظل تضخم الأسعار نتيجة هبوط قيمة العملة المحلية مقابل الدولار من جهة، إضافة إلى قلة السيولة المالية في المصارف من جهة أخرى، عدا عن سوء الخدمات الطبية والظروف المعيشية في البلد الأغني أفريقيا بالاحتياط النفطي.

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