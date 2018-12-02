صنع الله يؤكد التزامهم بخفض الآثار البيئية للمنشآت النفطية على مواطنين

أكد رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله، على أهمية الحد من الآثار البيئية للمنشآت النفطية والغازية المجاورة للمجتمعات المحلية والسكانية، من خلال دور اللجان العلمية التي تدعمها المؤسسة.

وشدد صنع الله، خلال اجتماعه مع عميد بلدية المنشية بمنطقة الجميل فوزي سالم البرنقي الخميس الماضي، على التزام المؤسسة بالعمل مع السلطات والأهالي المحليين لتحديد المشاكل البيئية ووضع الحلول لها.

وجدد صنع الله، التزام المؤسسة الوطنية للنفط ببذل كل ما في وسعها لدعم التنمية المكانية، في حدود الميزانيات المخصصة، وذلك بما يتماشى مع اللوائح القانونية المعمول بها، على حد قوله.

وأعلنت المؤسسة على موقعها الرسمي أمس السبت، عن اتفاق بلدية المنشية بمنطقة الجميل والمؤسسة الوطنية للنفط على تعزيز التعاون لتلبية احتياجات سكان المنطقة.

وأطلع الوفد الزائر من بلدية المنشية ممثلي المؤسسة الحاضرين على الظروف المعيشة والمشاكل التي تواجه البلدية، وبحث المجتمعين سبل دعم المؤسسة لبلدية المنشية بمنطقة الجميل غرب ليبيا.

وتكون وفد بلدية المنشية الذي حضر هذا الاجتماع من عضو لجنة الصحة بالبلدية خليفة التركي، وعضو لجنة التعليم عادل عطية، وعدد من أعضاء المجلس البلدي، إضافة إلى مدير الإدارة العامة للأمن والسلامة والبيئة والتنمية المستدامة بالمؤسسة الوطنية للنفط خالد بو خطوة.

يشار إلى أن بلدية المنشية تقع داخل نطاق منطقة الجميل الواقعة جنوب مدينة زوارة وغرب مدينة صبراتة، وتبعد عن العاصمة طرابلس حوالي 100 كيلو متر غرباً.

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