طيران المؤقتة توفد متدربين إلى مصر

أوفدت مصلحة الطيران المدني بالهيئة العامة للمواصلات والنقل التابعة للحكومة المؤقتة 100 متدرب من الكوادر الفنية بمختلف المطارات الليبية.

ويهدف البرنامج إلى تأهيل المتدربين في مجالات الملاحة الجوية و الشؤون الفنية وسلامة وأمن الطيران والنقل الجوي، ومن المقرر أن يتم التدريب في الأكاديمية المصرية لعلوم الطيران بجمهورية مصر العربية، حيث غادرت رحلتهم صباح اليوم من مطار طبرق الدولي.

ويأتي ذلك ضمن البرنامج التدريبي للكوادر البشرية التي تنظمه وتشرف عليه مصلحة الطيران المدني بهدف الرفع من كفاءة العاملين في القطاع وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

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