الآغا يوضح أسباب العزوف عن فتح اعتمادات

صرح مدير إدارة السيولة بمصرف ليبيا المركزي البيضاء “رمزي الآغا” بأن هناك عزوفا كبيرا وملحوظا للتجار الآن عن فتح الاعتمادات إذا ما قورنت ببداية تطبيق الإصلاحات الاقتصادية.

وأرجع الآغا السبب في ذلك – حسبما نشر في صفحته الشخصية – إلى خوف التجار من تخفيض قيمة الرسوم المفروضة على النقد الأجنبي في الأيام القادمة، إضافة إلى عدم وضوح خطة أو تواريخ محددة للتخفيض.

كما أشار الآغا إلى أن معظم المصارف لم تنفذ أي حوالات للدراسة أو العلاج، مرجعا ذلك إلى أن المبالغ ستدفع مباشرة في حسابات المستشفيات والمؤسسات التعليمية، وبالتالي لا يستطيع المواطنون المتاجرة بها كما يحدث في مخصصات عشرة الآف دولار للأفراد، بينما أشار مواطنون من مدينة البيضاء التي يوجد بها المصرف المركزي الذي يتبعه الآغا، أن الحوالات الخاصة بالعلاج والدراسة غير ميسرة لهم ولم يتم إتمام معاملاتهم رغم أنها مستوفية للشروط.

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