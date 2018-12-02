تعرف على توقعات حالة الطقس اليوم

طرابلس-العنوان

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، سقوط أمطار متفرقة اليوم الأحد، على مناطق الشمال الشرقي مع تكاثر السحب على مناطق الجبل الأخضر وأقصى الساحل الشرقي.

وأوضح المركز أن رأس أجدير حتى سرت وسهل الجفارة وجبل نفوسة تكون السماء قليلة السحب والرياح شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة ودرجات الحـرارة القصوى تتراوح ما بين (30-35)مْ.

وأضاف المركز أن سهل بنغازي حتى أمساعد وجالو ومرادة تكون السماء قليلة السحب وتتكاثر على مناطق الجبل الأخضر واقصى الساحل الشرقي هذا اليوم مع احتمال سقوط أمطار خفيفة ومتفرقة والرياح شمالية غربية إلى شمالية معتدلة السرعة ودرجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين (30-36)مْ ولا تتجاوز (28)مْ على مرتفعات الجبل الأخضر.

وقال المركز أن الجفرة وسبها وغات وغدامس والحمادة تكون السماء صافية إلى قليلة السحب والرياح شمالية شرقية إلى شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة ودرجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين (35-40)مْ .

أما الكفرة وتازربو والسرير تكون السماء صافية إلى قليلة السحب والرياح شمالية غربية الى شمالية خفيفة إلى معتدلة السرعـة ودرجـات الحـرارة القصوى تتراوح ما بين (36-40)مْ.

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