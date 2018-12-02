اختتام الدورة التدريبية الثانية لشرطة مصراتة

اختتمت في مدينة مصراتة أعمال الدورة التدريبية الثانية لأعضاء هيئة الشرطة العاملين في مجال المرور والنجدة بمديرية الأمن في المدينة.

واشتمل البرنامج التدريبي للدورة على العديد من التدريبات التي ترفع من كفاءة العاملين بقطاع الشرطة وكيفية التعامل مع المواطنين في تطبيق قانون المرور والتدريب على الطريقة الصحيحة في الاستيقافات الأمنية، كما تضمن أيضاً عددا من المحاضرات الأمنية والقانونية التي تسهم في رفع أداء رجل الأمن أثناء أداء المهام المنوطة به في العمل الميداني.

وتأتي هذه الدورة في إطار الخطة التدريبية الصادرة عن وزارة الداخلية في مجال التخصصات الأمنية للرفع من الكفاءة في العمل التخصصي الأمني.

تتطلب عرض الشرائح هذه للجافا سكريبت.

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