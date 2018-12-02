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اختتام الدورة التدريبية الثانية لشرطة مصراتة

تم النشر منذُ 43 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

اختتمت في مدينة مصراتة أعمال الدورة التدريبية الثانية لأعضاء هيئة الشرطة العاملين في مجال المرور والنجدة بمديرية الأمن في المدينة.

واشتمل البرنامج التدريبي للدورة على العديد من التدريبات التي ترفع من كفاءة العاملين بقطاع الشرطة وكيفية التعامل مع المواطنين في تطبيق قانون المرور والتدريب على الطريقة الصحيحة في الاستيقافات الأمنية، كما تضمن أيضاً عددا من المحاضرات الأمنية والقانونية التي تسهم في رفع أداء رجل الأمن أثناء أداء المهام المنوطة به في العمل الميداني.

وتأتي هذه الدورة في إطار الخطة التدريبية الصادرة عن وزارة الداخلية في مجال التخصصات الأمنية للرفع من الكفاءة في العمل التخصصي الأمني.

تتطلب عرض الشرائح هذه للجافا سكريبت.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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