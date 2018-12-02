(شاهد الصور) المؤقتة تعلن إيفاد 100 متدرب بمصلحة الطيران إلى مصر

الأبرق-العنوان

أعلنت الحكومة المؤقتة، أمس السبت، إيفاد الهيأة العامة للمواصلات والنقل نحو 100 متدرب تابعين لمصلحة الطيران المدني من مختلف المدن الليبية، إلى جمهورية مصر العربية، للتدريب بالأكاديمية المصرية لعلوم الطيران.

وأقيم حفل توديع حضره رئيس الحكومة المؤقتة عبدالله الثني، ورئيس الهيأة العامة للمواصلات والنقل الكابتن محمد علي عبد القادر، ورئيس مصلحة الطيران المدني الكابتن عبد الحميد البرعصي، ورئيس مصلحة المطارات الكابتن امحمد الاطرش بصالة مطار الأبرق الدولي.

وحضر الحفل الكادر الوظيفي بمطار الأبرق الدولي والمتدربين المئة الذين تم اختيارهم من مختلف المدن الليبية بعد ترشيحهم من قبل مصلحة الطيران المدني واجتيازهم لامتحانات القبول ليتم إيفادهم وتدريبهم بجمهورية مصر العربية الشقيقة في تخصصات المراقبة الجوية والنقل الجوي وإعلام الطيارين والأمن والسلامة والاتصالات، وذلك للحاجة الماسة لهذه التخصصات في جميع المطارات.

وحيا رئيس الهيأة العامة للمواصلات والنقل الكابتن محمد علي عبد القادر في كلمة له بالمناسبة كافة المتدربين حاثا إياهم فيها على الجد والاجتهاد في هذه الدورات والشد على أيديهم للرجوع إلى أرض الوطن ومعهم من الخبرة ما يؤهلهم للاستمرار في أعمالهم في التخصصات التي تم تدريبهم عليها من خلال تطوير أنفسهم والعمل، مؤكدا أنهم أهل لذلك.

وأجرى رئيس مجلس الوزراء جولة تفقدية للمشاريع القائمة في مطار الابرق الدولي لإعادة تشغيله مجددا بالوضع الطبيعي.

يشار إلى أن مطار الأبرق الدولي يسير العديد من الرحلات المحلية والدولية، لكنه لا يعمل بالصورة الاعتيادية بسبب أعمال التطوير والصيانة الجارية له.

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