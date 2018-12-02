اللواء ناجي المغربي يتفقد أوضاع الحقول الواقعة جنوب منطقة الهلال النفطي

قام آمر حرس المنشآت النفطية الوسطى والشرقية، اللواء ناجي المغربي، بجولة تفقدية شملت حقول زلطن والحطيبة وحقل التحدي والساحل وبوابة المئة وعشرة، وخط الغاز الواقعة جنوب منطقة الهلال النفطي.

و التقى اللواء ناجي مع مديري تلك الحقول، وبحث معهم العمل على حل المشاكل، خاصة المتعلقة بالجانب الأمني وحماية الحقول مؤكدا جاهزية قوة حرس المنشآت للتصدي لأي محاولات تستهدف المساس بأمن هذه الموانئ، أو العبث بقوت الليبيين.

كما ناقش اللواء المغربي مع آمري وحدات حرس المنشآت النفطية المكلفين بحماية الحقول، الخطط الأمنية والجاهزية التامة للقضاء على أي تهديدات أو هجوم على هذه المنشآت.

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