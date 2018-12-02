أسعار مواد البناء.. قائمة مُفصلة

نستعرض هنا قائمة بأسعار مواد البناء من سوق زليتن، بحسب الأرقام الواردة لـ218، اليوم الأحد، من مصادر داخل السوق:

الإسمنت بـ21 دينارا

حديد 12 و14 بـ208 دنانير

حديد 6 بـ420 دينارا

كيس الإسمنت الأبيض 21 دينارا

بومشي 20 بـ1 دينار

بومشي 15 بـ90 قرشا

بومشي 10 بـ80 قرشا

ياجور بناء 40*20 بـ1.30

ياجور سقف 16 بـ13.5 للمتر

ياجور سقف 20 بـ16 للمتر

سيارة الرملة السايح بـ170

سيارة الرملة زليتن بـ370

سيارة الشرشور بـ410

القرينيليا “بناء غرفة” بـ35

القرينيليا “ملعقة غرفة” بـ60

سيارة القرينيليا بناء 270

سيارة القرينيليا ملعقة 410

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية