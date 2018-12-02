ايوان ليبيا – وكالات :

قال مصدر من حكومة الوفاق اليوم الأحد إن رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج يتوجه إلى الكويت مباشرة عقب اختتام زيارته إلى الأردن.

وإستقبل العاهل الاردني الملك عبد الله الثاني ابن الحسين اليوم الاحد في قصر الحسينية رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج .

يشار إلى أن السراج وصل أمس السبت إلى الأردن وكان في استقباله لدى وصوله إلى مطار ماركا العسكري رئيس الوزراء الاردني عمر الرزار و محافظ العاصمة عمان ومدير شرطة العاصمة وقائد السرب الملكي وسفير ليبيا لدى المملكة الاردنية الهاشمية وأعضاء السفارة الليبية في عمان.

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