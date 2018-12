«العامة للكهرباء»: إعادة ترميم برج فردي على خط الأصابعة الذي تعرض للسرقة

المتوسط:

باشرت دائرة توزيع الأصابعة، بالشركة العامة للكهرباء، إجراء أعمال الصيانة على خط الأصابعة من محطة القضامة الذي تعرض للسرقة خلال المدة الماضية من قبل ضعاف النفوس.

وشملت أعمال الصيانة ترميم برج فردي على خط الأصابعة والتي تدار بجهود فنيي ومهندسي فرقة الصيانة والكوابل وشارك في أعمال الصيانة مدير الإدارة ومدير دائرة التشغيل ومدير دائرة توزيع الأصابعة بالإضافة إلى سائق الرافعة ومساعدة.

ومن المتوقع الانتهاء من إجراء أعمال صيانة الخط خلال اليومين القادمين بعد تحسن الظروف الجوية.

