صجف أردنية: السراج يتعهد بتسديد 220 مليون دولار لمستشفيات الأردن

كشف موقع السوسنة الأردني، الأحد، عن اتفاق جرى بين رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج ونقيب جمعية أصحاب المستشفيات الخاصة نائل زيدان، لسداد الالتزامات المالية المترتبة على الدولة أثناء معالجة الليبيين بالأردن.

وأوضح زيدان أن حكومة الوفاق تعهدت بتسديد 110 مليون دولار فور انتهاء زيارة السراج الرسمية للأردن، مشيرا أنها ستسدد ملغ آخر بقيمة 110 مليون دولار خلال ديسمبر الجاري. وفق موقع السوسنة.

وأكد زيدان أن الاتفاق مع السراج جرى من خلال اتصالات ومبادرة شخصية من القطاع الخاص الأردني، موضحا أن الجانب الليبي خفض حجم الديون من 450 مليون دولار إلى 250 مليون دولار عبر تدقيق طبي نفذته شركة خاصة، وأنه جرى التفاوض والاتفاق على مبلغ نهائي قدره 220 مليون دولار يدفع على مراحل.

يذكر أن رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج قد توجه للأردن في زيارة رسمية السبت دون الإعلان عن أسبابها.

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