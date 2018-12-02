(شاهد الصور) الأمطار تتسبب بتعطيل حركة المرور في بنغازي 

بنغازي-العنوان

شهدت مدينة بنغازي اليوم الأحد، ارتفاعا في منسوب المياه في عدد من الأحياء والشوارع الرئيسة نتيجة سقوط أمطار غزيرة ليل أمس، مما تسبب في تعطيل حركة المرور في العديد من الطرق الحيوية بالمدينة.

وبث نشطاء على موقع “فيسبوك” صور لعدد من الشوارع الرئيسية وهي مغمورة بمياه الأمطار، وسط طفو لأكياس القمامة.

فيما أظهرت صور أخرى تداولها النشطاء، صعوبة تمكن الطلبة من مغادرة مدارسهم في عدد من مدارس بالمدينة، جراء برك المياه التي تحاصرها.

واستمرت الأمطار في الهطول طيلة الليبية الماضية، وصباح اليوم على مناطق مختلفة من بنغازي ما تسبب في غرق معظم الشوارع الرئيسية والفرعية على حد سواء.

وتعاني عدة أحياء من مشكلات في شبكات تصريف مياه الأمطار ما أدى إلى شل حركة المرور.

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