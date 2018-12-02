وكيل وزارة الداخلية لشؤون الهجرة يستقبل القائم بأعمال السفارة الإيطالية في ليبيا

المتوسط:

أستقبل وكيل وزارة الداخلية لشؤون الهجرة غير الشرعية السيد محمد الشيباني، صباح اليوم الأحد، بمقر الوزارة بطرابلس القائم بأعمال السفارة الإيطالية في ليبيا.

وأكد الشيباني على ضرورة التنسيق والتنظيم في عمل المنظمات الإيطالية غير الحكومية, وضرورة تسجيلها لدي الدولة الليبية وذلك لتتمكن من أداء عملها داخل مراكز الإيواء , ووضع آلية وإستراتيجية عمل في توزيع الدعم الممنوح لهذه المراكز ليستفيد منها المهاجرين.

وأضاف الشيباني ، “أننا نرحب بعمل المنظمات داخل ليبيا والمعنية بملف الهجرة وبأن وزارة الداخلية بصدد وضع إستراتيجية عمل لسنة 2019م تنظم عمل هذه المنظمات”.

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