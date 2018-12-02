خلال غارة “أفريكوم”…مقتل “عيسى التارقي” أحد عناصر القاعدة

أخبار ليبيا24

قتل أحد عناصر القاعدة المدعو عيسى موسى أحمد مالك التارقي الشهير بـ”تقيست التارقي”، والمكني “الأقدالي” من مواليد 1993 ومن سكان مدينة ( أوباري ) وهو من قبيلة “أمنغساتن – الطوارق” ليبي الجنسية.

وذكر مصدر مطلع أن الأقدالي التحق خلال أحداث العام 2011 بكتيبة “تينيري” والتي تأسست في مدينة يفرن في ذات العام وهي تضم في أغلبها الأمازيغ والطوارق وهم من المكونات الليبية.

وأضاف المصدر أن الأقدالي من مجموعه محاور “توماست” وكان من ضمن كتيبة أسموها ( كتيبة وادي الجنوب ) وتعرف أيضا ( كتيبة الوادي 26 ) والتي شاركت في القتال ضد تنظيم الدولة في مدينة سرت تحت عملية “البنيان المرصوص”.

وأوضح المصدر أنه أعلن عن مقتل العنصر المذكور خلال الضربة الجوية التي نفذها “أفريكوم” بواسطة طائرة بدون طيار واستهدفت من خلالها ثلاث عربات ذات الدفع الرباعي تابعة لتنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي أثناء تواجدها في منطقة ( وادي فيلالن – العوينات ) شمال مدينة غات.

ولفت المصدر إلى أن هناك أصوات من ( قبائل الطوارق ) ترفض أن تكون المجموعة المستهدفة من قبل طيران “أفريكوم” أن تكون لها صلة بتنظيم القاعدة ( إمارة الساحل والصحراء ) والتي يقودها القيادي الجزائري جمال عكاشة والمكني “يحي أبوالهمام”، مؤكدين أن هذه المجموعة كانت تقاتل تنظيم الدولة في مدينة سرت.

يشار إلى أن القيادة العسكرية الأمريكية في أفريقيا “أفريكوم” أعلنت مسؤوليتها عن الغارة الجوية بالقرب من منطقة العوينات بالتنسيق مع حكومة الوفاق، مؤكدة أن الغارة أسفرت عن مقتل 11 عنصر من تنظيم القاعدة “الإرهابي” وتدمير 3 مركبات .

وكانت مصادر عسكرية أكدت الخميس الماضي أن طائرات حربية مجهولة الهوية، شنت غارة استهدفت أحد الأودية جنوب واحة العوينات ، الواقعة شمال مدينة غات بجنوب غرب ليبيا .

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