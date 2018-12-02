بالصور | العاهل الأردني يستقبل السراج بقصر الحسينية في عمان

ليبيا – إستقبل العاهل الاردني الملك عبد الله الثاني ابن الحسين اليوم الاحد في قصر الحسينية رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج .

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الديوان الملكي الهاشمي نشر صوراً تابعتها صحيفة المرصد لمراسم إستقبال ملك الإردن لرئيس المجلس الرئاسي.

يشار إلى أن السراج وصل أمس السبت إلى الأردن وكان في استقباله لدى وصوله إلى مطار ماركا العسكري رئيس الوزراء الاردني عمر الرزار و محافظ العاصمة عمان ومدير شرطة العاصمة وقائد السرب الملكي وسفير ليبيا لدى المملكة الاردنية الهاشمية وأعضاء السفارة الليبية في عمان.

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