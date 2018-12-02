مالطا | مستجدات فى قضية سقوط ووفاة الشاب الليبي أكرم المشاي

ليبيا – باشرت هيئة الصحة والسلامة المهنية المالطية فى حادث سقوط المواطن الليبي أكرم المشاي يوم الإثنين الماضي ومقتله أثناء قيامه بعمله كعامل فى مجال التشييد والبناء وفقاً ما أُعلن رسمياً فى مالطا.

وقال ، الرئيس التنفيذي للهيئة ” مارك غاوتشي ” فى تقرير ترجمته صحيفة المرصد من صحيفة “تايمز أوف مالطا “إن موقع البناء الواقع فى منطقة سليما الواقعة وسط الجزيرة وظروف العمل يخضعان للمراجعة من قبل هيئة المراقبة ، إلى جانب سير التحقيق من الجانب القضائي الذي عيّن عددًا من الخبراء التقنيين للوقوف على ملابسات الحادث .

وتوفي أكرم المشاي بعد سقوطه من إرتفاع عدة طوابق حيث ظهر فى مقطع فيديو مسجل وهو يتدلى من حبل على جانب المبنى لحوالي 90 ثانية بعد أن أفلت اللوح الخشبي الذي كان يقف عليه من الحبل على الجدار الخارجي للمبنى ليسقط مضرجاً فى دمائه ويفارق الحياة ويعود جثمانه للدفن فى مسقط رأسه بطرابلس.

وقال غاوتشي إن القانون المالطي يضع مسؤوليات السلامة على عدد من أصحاب المسؤولية في مواقع البناء ، وأضاف : ” على الرغم من أن الحادث الذي وقع يوم الاثنين كان مثيراً إلا أنه أيضاً كان خطيراً مثلما حدث في حوادث الوفيات في أماكن عمل أخرى تم تسجيلها على مدار العام “.

وعندما سئل عن إستخدام المنصات المعلقة في مواقع البناء ( سقالة ) كالتي سقط المشاي منها، قال غاوتشي إنه ينبغي اللجوء إلى هذه الممارسة فقط عندما لا تكون الطرق الأكثر أمناً ممكنة من الناحية التقنية ولكن عندما يتطلب العمل مثل هذه الطرق كالتي كانت فى موقع الحادث كان يجب التأكد من أن العمال كانوا مدربين تدريباً كاملاً على إستخدامها أم لا .

وعن ما ستقوم به الهيئة ، أكد المسؤول المالطي بأنه سيتعين فحص نظام العمل فى موقع البناء بأكمله بما في ذلك اللوح والحبال وغيرها من المعدات من قبل خبير مختص لأنه من المهم أن يتم إنشاء هذه الطريقة للبناء – أي المنصات المعلقة – بشكل صحيح وأن تكون هيكلتها صحيحة بما فيه الكفاية .

وأثارت حادثة وفاة المشاي ردود فعل منددة واسعة على مواقع التواصل الإجتماعي فى ليبيا وقد إعتبره مئات الشبّان أيقونة للمثابرة والإجتهاد والكسب الحلال فى وقت يمارس فيه أقرانه بليبيا السطو المسلح والقتل والعمل مع المليشيات لأجل المال ، بينما كتبت أرملته على الفيسبوك : “سوف تكون إلى الأبد زوجي”. وقد قوبل نعيها بسيل من الحزن والتعازي لما أصاب أسرتها الصغيرة .

المصدر : تايمز أوف مالطا

الترجمة : المرصد – خاص

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