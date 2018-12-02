الغرفة الأمنية صبراتة ترفع حظر التجول المفروض داخل المدينة منذ شهر

أعلنت الغرفة الأمنية صبراتة، رفع حظر التجول المفروض داخل المدينة منذ الرابع من شهر نوفمبر الماضي، اعتبارا من اليوم الأحد.

وأوضحت الغرفة في بيان نشرته اليوم عبر صفحتها في “فيسبوك”، أن هذا الإجراء جاء لاستتباب الأمن في مدينة صبراتة، مطالبة كافة الجهات الأمنية ذات الاختصاص أخذ العلم بذلك.

وكانت الغرفة الأمنية صبراتة قد فرضت في 4 نوفمبر حظر التجوال من الساعة التاسعة مساء إلى الساعة السادسة صباحا، على خلفية خروقات أمنية واشتباكات تعرضت لها المدينة أثارت حينها حالة من الفزع بين المدنيين وأوقفت على إثرها المدارس وأغلق عدد من المؤسسات العامة والخاصة.

وشهدت مدينة صبراتة صباح يوم الرابع من نوفمبر المنصرم اشتباكات مسلحة جنوب المدينة، بين مجموعة مسلحة تابعة للكتيبة 48 بقيادة أحمد الدباشي المعروف بـ(العمو)، ومسلحين من غرفة محاربة تنظيم الدولة بالمدينة، خلفت عدد من الجرحى.

وأوضح المجلس البلدي صبراتة، أن سبب الاشتباكات هي محاولة بعض الخارجين عن القانون زعزعة أمن المدينة واستقرارها، وذلك بدخولهم لإحدى المؤسسات التعلمية داخل المدينة (مدرسة صبراتة الجنوبية) وقد تم التعامل معهم من قبل الغرفة الأمنية والسيطرة على الموقف بشكل كامل.

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