داخلية الوفاق : عمليات تهريب الوقود من أكثر الأخطار التي تهدد الاقتصاد الوطني

اعتبرت وزارة الداخلية المفوضة في حكومة الوفاق، عمليات التهريب من أكثر الأخطار التي تهدد الاقتصاد الوطني، مشيرة إلى أن الدولة تسخر كافة إمكانياتها وجهودها لمحاربة هذه الجريمة عبر سن القوانين الرادعة للمهربين.

هذا وأوضحت الوزارة في منشور لها على صفحتها بموقع فيسبوك، أن ظاهرة تهريب الوقود عبر الحدود من أبرز ما تعانيه ليبيا، مشيرة إلى أن اختلاف سعر الوقود في ليبيا مع دول الجوار جعل الباحثين عن الربح السريع يمتهنون تهريب الوقود، وجعله مصدر رزق أساسيا لهم رغم معرفتهم بالأضرار المترتبة عليه وعلى اقتصاد الدولة والمواطن، وتنافيه مع أحكام الشريعة الإسلامية.

الوزارة قالت في منشورها إن الدولة تحتاج إلى مكافحة هذه الظاهرة السلبية، وإلى تكاتف كافة الجهود بين أبناء الشعب ومساندتهم لرجال الأمن بهدف التصدي لعصابات المهربين.

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