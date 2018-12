المتوسط:

أحبط مركز شرطة بنينا، اليوم الأحد، هجوم نفذته مجموعة مسلحة على المركز.

وأكد المركز، ” أن مجموعة مسلحة هاجمت المركز لإخراجهم بقوة السلاح وكان لهم الرد القاسي بالرصاص، و أن المسلحين لم يتمكنوا من إخراج المضبوطين”.

وأضاف المركز ، ” أن أعضاء التحريات بالمركز ضبطوا مجموعة من تجار المخدرات، و أن هناك أضرارًا مادية فقط، و احتراق سيارة تخص المعتدين أمام المركز”.

The post “شرطة بنينا” يحبط هجوم مسلح على المركز appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية