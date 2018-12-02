بالصور | متظاهرين يهدمون جدار مقر رئاسة الوزراء فى طرابلس ويقتحمون المبنى

ليبيا – إقتحم عشرات المتظاهرين بعد ظهر اليوم الأحد مبنى رئاسة الوزراء الكائن بطريق السكة وسط العاصمة طرابلس مطالبين بتنفيذ مطالبهم فيما لوّح بعضهم بالإعتصام فى المبنى حتى تحقيق تلك المطالب .

وتجمع متظاهرون أمام المبنى منذ منتصف النهار للتعبير عن مطالبهم ألا أن أحداً من الحكومة لم يتجاوب معهم كما لم يتم إدخال أي منهم لمقابلة المسؤولين وعلى إثرة قام المتظاهرون بهدم جزء من السور الخارجي وإقتحام المبنى ودخوله عنوة .

ويطالب المتظاهرون بعدة مطالب وذلك لتنوعهم ، حيث يطلب جزءً منهم العلاج والرعاية الصحية والمكافآت المالية لكونهم من جرحى عملية فجر ليبيا سنة 2014 وآخرين من مصابي إشتباكات طرابلس الأخيرة والإشتباكات التي سبقتها .

أما الجزء الآخر فهم موظفون وعمّال ليبيون بجهات عامة ويقولون بأنهم لم يتقاضوا مرتباتهم من الدولة منذ سنة 2014 الأمر الذي جعلهم على حافة الجوع والفقر فيما رفع آخرين شعارات تندد بالمرتبات العالية ببمسؤولين بينما يُصرف لأسر ” الشهداء ” مبلغ 1000 دينار فقط .

وأظهرت صور واردة من المكان ، تفاوض عضوي المجلس الرئاسي أحمد معيتيق وعبدالسلام كاجمان مع المتظاهرين بعد أن إقتحموا عليهم المبنى وكان برفقتهم رئيس هيئة الثقافة حسن ونيس .

ويأتي هذا الإقتحام بالتزامن مع عدم تواجد رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج وعدد من وزرائه بما فى ذلك وزير الصحة ومسؤولي ديوان رئاسة الوزراء إلى جانب محافظ المصرف المركزي الصديق الكبير فى طرابلس وذلك لتواجدهم فى زيارة رسمية إلى العاصمة الأردنية عمّان تخللتها مباحثات وُصفت بالمثمرة مع الحكومة الأردنية .

المرصد – خاص

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