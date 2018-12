الداخلية تطالب المنظمات المعنية بالهجرة بضرورة التسجيل بوزارة الخارجية

شدد وكيل وزارة الداخلية بحكومة الوفاق الوطني لشؤون الهجرة غير الشرعية محمد الشيباني على ضرورة التنسيق والتنظيم في عمل المنظمات الإيطالية غير الحكومية، المعنية بملف الهجرة وضرورة تسجيلها لدي الدولة الليبية وذلك لتتمكن من أداء عملها داخل مراكز الإيواء.

كما طالب الوكيل خلال استقباله الأحد بمقر الوزارة القائم بأعمال السفارة الإيطالية في ليبيا، بوضع آلية وإستراتيجية عمل في توزيع الدعم الممنوح لهذه المراكز ليستفيد منها المهاجرين.

هذا وأكد الشيباني خلال اللقاء أن وزارة الداخلية ترحب بعمل المنظمات داخل ليبيا والمعنية بملف الهجرة، وأن الوزارة بصدد وضع إستراتيجية عمل لسنة 2019م تنظم عمل هذه المنظمات.

كما حث وكيل وزارة الداخلية في ختام اللقاء المنظمات بضرورة التسجيل بوزارة الخارجية الليبية، موضحًا بأنه لن يسمح لأي منظمة بالعمل داخل مراكز الإيواء إلا بعد تسجيلها في وزارة الخارجية.

