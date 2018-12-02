ليبيا وإيطاليا يناقشان عمل المنظمات غير الحكومة المختصة بالهجرة

ناقش وكيل وزارة الداخلية لشؤون الهجرة غير القانونية محمد الشيباني الأحد، مع القائم بأعمال السفارة الإيطالية في ليبيا “نيكولا اورلاندو”، ضرورة التنسيق والتنظيم في عمل المنظمات الإيطالية غير حكومية وتسجيلها لدى الدولة الليبية.

وشدد الشيباني، على أن تسجيل المنظمات يمكنها من أداء واجبها داخل مراكز الإيواء إضافة إلى وضع آلية واستراتيجية عمل في توزيع الدعم المقدم لهذه المراكز ليستفيد منها المهاجرين، مرحبآ بعمل المنظمات المختصة بملف الهجرة في ليبيا.

وأشار الشيباني أن الوزارة تعمل على وضع خطة عمل لسنة 2019 تنظم عمل المنظمات، وأن على المنظمات التسجيل في وزارة الخارجية الليبية حتى يسمح لها مزاولة عملها في أي مركز إيواء.

يشار الى ان وكيل وزارة الداخلية لشؤون الهجرة الغير قانونية محمد الشيباني طالب في منتصف سبتمبر الماضي بوضع آلية عمل للمنظمات الدولية العاملة بمجال الهجرة غير القانونية تحددها الوزارة؛ لكونها المعنية بهذا الملف.

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