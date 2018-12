أثناء زيارة “السراج ” في الأردن … المتظاهرون يقتحمون مبني “الوفاق” بسبب تدني الأحوال المعيشية

المتوسط:

قام عدد من المتظاهرين باقتحام مبنى رئاسة الوزراء الكائن بطريق السكة وسط العاصمة طرابلس، اليوم الأحد.

وهدم المتظاهرون جزء من السور الخارجي واقتحام المبنى بسبب تجاهل الحكومة لهم أثناء وقفتهم.

وطالب المتظاهرون توفير العلاج والرعاية الصحية والمكافآت المالية لكونهم من جرحى عملية فجر ليبيا سنة 2014 وآخرين من مصابي اشتباكات طرابلس الأخيرة والاشتباكات التي سبقتها .

كما شارك عدد من الموظفين والعمال بسبب عدم تقاضيهم مرتباتهم من الدولة منذ سنة 2014 .

يذكر أن رئيس حكومة الوفاق الوطني فائز السراج سافر إلى الأردن في زيارة رسمية .

