المتوسط:

التقى رئيس حكومة الوفاق الوطني السيد فائز السراج، ظهر اليوم الأحد مع الملك عبد الله ابن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية .

وأكد الملك عبد الله على عمق العلاقات التي تربط الشعبين الليبي والأردني مؤكدا حرصه على الاستقرار في ليبيا ودعمه لوحدة التراب الليبي .

وأكد فائز السراج على عمق العلاقات الأردنية الليبية مطالبا الملك عبد الله بدعم حكومة الوفاق الوطني ؟

وشهد الاجتماع تفعيل اتفاقيات التعاون المشترك في مجالات الاقتصاد والأمن والصحة والتعليم وما تقترحه لجان العمل المشترك، كما جرى خلال الاجتماع استعراض ما بين النظراء من الوزراء لأهم ملفات التعاون.

The post ” السراج” يطالب العاهل الأردني بدعم ” الوفاق “ appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية