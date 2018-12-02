الرئيس الإيطالي : مسؤولية المهاجرين مشتركة وتقع على عاتق الجميع

قال الرئيس الإيطالي، سيرجو ماتاريلا، إن مسؤولية المهاجرين غير القانونيين مسؤولية مشتركة وشاملة تقع على عاتق الجميع، وليس بعض الدول فقط.

وأكد ماتاريلا في تصريح نقلته وكالة آكي الإيطالية، أن كل وثيقة تشير إلى هذه المسؤولية المشتركة لجميع الدول وليس لبعضها، هي وثيقة ثمينة، وذلك في إشارة إلى الميثاق الأممي للهجرة المزمع الوصول إليه خلال الشهر الجاري، مشيرا إلى أن إيطاليا طالبت في السنوات الأخيرة إلى جانب حكومات ذات توجهات وتشكيلات مختلفة، أن تلعب أوروبا الدور المطلوب منها في بعدها القاري، حيال مشكلة الهجرة، التي لا ينبغي تجاهلها، بل إدارتها بشكل لا تطغي عليه ظروف عالم اليوم.

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