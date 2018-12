رغم نفي وزارة الاقتصاد … ” مواصلات الوفاق ” : زيادة أسعار تذاكر الطيران الأسبوع المقبل

المتوسط:

أكد وكيل وزارة المواصلات بحكومة الوفاق هشام بو الشكيوات أن زيادة أسعار تذاكر الطيران سينفذ بداية من الأسبوع المقبل.

وأضاف بو الشكيوات، خلال تصريحات صحفية ، أن الزيادة ستكون منطقية حسب الرسم الذي فرض على سعر الصرف وليس كما يشاع على أنها زيادة مضاعفة.

وأوضح بو الشيكوات ،” أن كل شركات الطيران سواء المملوكة لليبيا أو الخاصة سوف تخضع لتعديل الأسعار”.

وكانت وزارة الاقتصاد بحكومة الوفاق الوطني قد نفت زيادة أسعار تذاكر الطيران وأعلنت عن التراجع عن هذا القرار.

