بحضور الكبير.. السراج يتعهد لرئيس الوزراء الاردني بسداد ديون ليبيا لصالح المستشفيات الاردنية

ليبيا – بحث رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج اليوم الأحد مع رئيس الحكومة الأردنية عمر الرزاز سبل تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين.

الرزاز أكد بحسب رئاسة الوزراء الأردنية على عمق العلاقة التاريخية التي تجمع البلدين وتطلعه الى التنسيق المشترك بما يحقق آمال شعوب البلدين الشقيقين والسير نحو تفعيل آليات العمل لمختلف الملفات ومنها القضايا العالقة.

وبدوره، شدد رئيس المجلس الرئاسي على أن الزيارة تأتي لتدعيم العلاقات الثنائية والبناء على ما تم انجازه في الاتفاقيات السابقة بالاضافة الى تطلع ليبيا إلى استثمار الفرص المتاحة في الاردن.

وتم خلال المباحثات التطرق الى حل القضايا العالقة في ملف الديون المستحقة على الجانب الليبي لصالح عدد من المستشفيات الاردنية الخاصة والمحفظة الليبية والتنسيق الامني المشترك والتبادل التجاري والاستثمار في الاردن.

يشار غلى أنه قد حضر هذا اللقاء من الجانب الليبي كل من وزير خارجية الوفاق محمد سيالة ووزير تعليم الوفاق عثمان عبدالجليل ووزير صحة الوفاق عمر الطاهر ومحافظ المصرف المركزي في طرابلس الصديق الكبير، ورئيس جهاز المخابرات، وآمر الحرس الرئاسي، وآمر مركز العمليات المشتركة ووكيل وزارة الصحة، ومدير شركة الاستثمارات كما شارك في الاجتماع السفير الليبي لدى الأردن.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية