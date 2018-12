تفعيل اتفاقيات التعاون المشترك مع الأردن في مجالات الاقتصاد والأمن والصحة والتعليم

عقد رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج الأحد جلسة عمل مع العاهل الأردني عبد الله بن الحسين لبحث أهم ملفات التعاون بين البلدين.

وإثر انتهاء مراسم الاستقبال بدأت جلسة العمل بحضور أعضاء الوفدين اللذين يضما وزراء ومسؤوليين عن قطاعات مختلفة في الدولتين.

وأوضح المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي أنه تم الاتفاق خلال الاجتماع على تفعيل اتفاقيات التعاون المشترك في مجالات الاقتصاد والأمن والصحة والتعليم وما تقترحه لجان العمل المشترك، كما جرى خلال الاجتماع استعراض ما بين النظراء من الوزراء لأهم ملفات التعاون.

هذا وعقد السراج في بداية برنامج زيارته الرسمية إلى الأردن جلسة محادثات مع رئيس الوزراء الأردني عمر الرزاز.

وتناولت المحادثات العلاقة بين المؤسسات الليبية والأردنية، ووضع صيغ وآليات لتعزيز وتطوير التعاون بينها.

كما تم خلال الاجتماع بحث عدد من القضايا العالقة وبالأخص ملف الجرحى والمرضى الليبيين الذين يعالجون في المصحات الأردنية.

هذا وتم الاتفاق على البدء في التحضير لاجتماع اللجنة المشتركة بين البلدين والاتفاق بين وزيري الخارجية على الإطار العام على أن يبحث الخبراء بعد ذلك التفاصيل.

