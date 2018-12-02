الخطوط الافريقية: الزيادة على أسعار تذاكر الطيران ستكون بسيطة

ليبيا – توقع المتحدث باسم شركة الخطوط الإفريقية عمران الزبادي تحسن خدمات الشركة وإعادة جدولة المواعيد وتقليل ساعات التأخير ، كاشفا عن إستلام الشركة لطائرتين تابعتين للشركة كانتا مؤجرتين لدولتي لتوانيا وأوكرانيا.

الزبادي أضاف في تصريح لقناة النبأ السبت تابعته المرصد بأن الشركة عانت في الفترة الماضية من عجز وتراكم الديون بسبب الفواتير العالية التي ترتبت عن صيانة الطائرات المعطلة .

وبشان رفع أسعار تذاكر السفر أوضح بأنهم قدموا كشركة عرضهم لوزارة الاقتصاد ولرئيس الطيران المدني ، مبيناً بأن العرض التقديمي بكلفة تشغيل شركات الطيران والإفريقية تحديداً بالدينار الليبي وبالعملة الصعبة وضح النقطة التي تتطلب زيادة وهي المتعلقة بنسبة 183% التي فرضت على شراء العملة الصعبة .

واعتبر الناطق باسم الخطوط الافريقية انه من السابق لأوانه تحديد قيمة الزيادة في سعر التذاكر ، متوقعاً بأن تكون زيادة طفيفة وليست كما تم تداوله الايام الماضية .

وحاول الزبادي طمئنة المواطن بأنهم شكلوا فريق لدراسة نسبة الزيادة الازمة بعد الضريبة التي تم فرضها على شراء العملة حتى تتوافق وقدرة الشارع الليبي .

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية