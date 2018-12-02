ليبيا تسعى لتنظيم عمل المنظمات الإيطالية غير حكومية

بحث وكيل وزارة الداخلية لشؤون الهجرة غير القانونية بحكومة الوفاق محمد الشيباني مع القائم بأعمال السفارة الإيطالية في ليبيا “نيكولا اورلاندو”، سبل التنسيق والتنظيم في عمل المنظمات الإيطالية غير حكومية وتسجيلها لدى الدولة الليبية.

وشدد الشيباني على أن تسجيل المنظمات يمكنها من أداء واجبها داخل مراكز الإيواء، إضافة إلى وضع آلية واستراتيجية عمل في توزيع الدعم المقدم لهذه المراكز ليستفيد منها المهاجرون.

ووفق ما نشرت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق، فقد أشار الشيباني إلى أن الوزارة تعمل على وضع خطة عمل لسنة 2019 تنظم عمل المنظمات وأن على المنظمات التسجيل في وزارة الخارجية الليبية حتى يسمح لها بمزاولة عملها في أي مركز إيواء.

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