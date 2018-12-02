المريمي: تشكيل المجلس الرئاسي الجديد يجب أن يتم قبل نهاية ديسمبر الحالي

ليبيا – أكد مستشار رئيس مجلس النواب فتحي المريمي على أن تشكيل المجلس الرئاسي الجديد يجب أن يتم قبل نهاية ديسمبر الحالي، مشيراً إلى أنه لا يوجد موعد محدد قانونياً للإجراء إلا أن كافة الأطراف دعت لضرورة انهاء العملية قبل حلول يناير.

المريمي أشار وفقاً لتصريح لوكالة “سبوتنيك” الروسية وتابعته صحيفة المرصد إلى أن الأمر أصبح بيد لجنتي الحوار لتحديد الموعد لإجراء التشكيل الذي يضم رئيس ونائبين بحيث تمثل الأقاليم الثلاثة في المجلس.

وفيما يتعلق بالمادة الثانية قال عضوم مجلس الدولة عادل كرموس إن المادة تمثل إشكالية كبرى خاصة أنها تحتم حل جميع الكيانات والأجسام التي أنشأت بقرار من المجلس الرئاسي كما أنها معممة بما يجعلها تشمل أية قرارات حتى التي اتخذها مجلس الدولة أو البرلمان.

وأشار أن مجلس الدولة ينتظر جلسته المقبلة لمناقشة المادة الثانية وما إن كان سيصوت على تعديلها أو حذفها من الإعلان الدستوري خاصة أنها أضيفت دون تصويت مجلس النواب عليها أو مناقشتها.

كما لفت إلى أن تمسك مجلس النواب بالمادة سيعرقل الخطوات الخاصة بتشكيل المجلس الرئاسي وذلك لما يترتب عليها من أثار سلبية ستشمل الكثير من القطاعات والهيئات.