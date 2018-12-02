اخبار ليبيا الان

بنغازي تغرق في “المطر والنفايات”

تم النشر منذُ 8 دقائق
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

تعيش بنغازي أزمة جراء الأمطار الغزيرة التي داهمت العديد من الشوارع وأغلقتها، وتسببت أيضا بتجمعات مائية بين المنازل.

ويقول مواطنون إن هذه الظاهرة ليست جديدة عن المدينة التي تعاني أصلا من تهالك بنيتها التحتية ومن دمار كبير في بعض الأحياء بسبب الحرب على الإرهاب، الأمر الذي ضاعف من مشكلة تجمع مياه الأمطار.

وأضافوا أن ما زاد الأزمة تعقيدا هذه المرة طفو القمامة فوق المياه التي أغرقت الشوارع وشوهت منظر المدينة وسط قلق من تسببها في انتشار الروائح والأمراض.

وفي ظل هذه الأزمة، لم يُصرح أي مسؤول عن تحركات عاجلة للتعامل معها، ليزداد قلق المواطن من استمرار إهمال المدينة إلى ما لا نهاية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك