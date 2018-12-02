بنغازي تغرق في “المطر والنفايات”

تعيش بنغازي أزمة جراء الأمطار الغزيرة التي داهمت العديد من الشوارع وأغلقتها، وتسببت أيضا بتجمعات مائية بين المنازل.

ويقول مواطنون إن هذه الظاهرة ليست جديدة عن المدينة التي تعاني أصلا من تهالك بنيتها التحتية ومن دمار كبير في بعض الأحياء بسبب الحرب على الإرهاب، الأمر الذي ضاعف من مشكلة تجمع مياه الأمطار.

وأضافوا أن ما زاد الأزمة تعقيدا هذه المرة طفو القمامة فوق المياه التي أغرقت الشوارع وشوهت منظر المدينة وسط قلق من تسببها في انتشار الروائح والأمراض.

وفي ظل هذه الأزمة، لم يُصرح أي مسؤول عن تحركات عاجلة للتعامل معها، ليزداد قلق المواطن من استمرار إهمال المدينة إلى ما لا نهاية.

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