مركز مكافحة الامراض: مخزون أدوية مرض الايدز يكفى لـ 5 أشهر فقط

ليبيا – كشفت المشرفة على مخزن أدوية الإيدز بالمركز الليبي لمكافحة الأمراض نور الترهوني، عن توفر الأدوية الخاصة بمرضى الإيدز بما يكفي 4 او 5 أشهر حاليا ، مبينةً بأن إنقطاع العلاج بشكل مفاجيء عن المرضى سيؤدي إلى ظهور أعراض مقاومة الفايروس للدواء والحاجة لأدوية أخرى أحدث وأكثر مقاومة وأعلى تكلفة .

الترهوني أضافت في تصريح لقناة النبأ السبت وتابعته المرصد بأن العراقيل التي يواجهونها متعلقة بإستمرار توفير الدواء واستمرار الإمداد وهي مسؤلية جهاز الإمداد الطبي حسب قولها .

واضافت بأن أدوية الإيدز موجود الأن في فروع المركز وان الدولة توفرها حالياً كونها من الأدوية المكلفة وتتكفل الدولة بتوفيرها ، مناشدةً الحكومة بمواصلة توفيرها حتى لايضطر المريض لشرائها من الصيدليات الخاصة التي توفرها عن طريق التجار وبأسعار مرتفعة.

وأشارت مشرفة مخازن أدوية الإيدز إلى قيام المركز الوطني بحملات توعية مكثفة على مدار العام عن طريق المدارس والتجمعات والمساجد والأماكن العامة ومواقع التواصل الاجتماعي، مبينةً بان حملات المركز التوعوية يتم تكثيفها في شهر ديسمبر من كل عام للتوعية بمخاطر هذا المرض وضرورة الوقاية من الإصابة منه.

وقالت الترهوني بأن الوعي قد زاد مؤخراً وأن هناك ثقافة عالية عن خطورة المرض وأهمية البعد عن مسبباته منتشرة حالياً، مبينةً بأن قسم المشورة يقوم بدور كبير مع المصابين والمتعايشيين مع المرض وحثهم على المشاركة ببرامج التوعية ونقل تجربتهم ، داعية وسائل الإعلام للمساهمة في نشر الوعي ومساعدة المركز في برامج التوعية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية