“باشاغا” للسفير البريطاني : نريد دعم بلادك لتحقيق الاستقرار الأمني

التقى وزير الداخلية بحكومة الوفاق الوطني فتحي باشاغا ظهر اليوم الأحد بسفير بريطانيا لدي ليبيا فرانك بيتر.

وأكد وزير الداخلية فتحي باشاغا، وزارة الداخلية تحتاج إلى الدعم البريطاني والدولي المباشر من خلال تفعيل عمل كلية الشرطة وتدريب العناصر الأمنية ودعم جهاز المباحث الجنائية وبناء قدرات وزارة الداخلية الأمنية وذلك لتحقيق الاستقرار الأمني.

و أعرب السفير البريطاني ، ” أن بلاده على استعداد لدعم حكومة الوفاق سياسياً واقتصاديا ومعالجة كافة التحديات التي تواجه المنطقة عامة وليبيا خاصة”.

