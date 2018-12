«السراج» يزور المركز الوطني لأمن وإدارة الأزمات في العاصمة الأردنية

المتوسط:

قام رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، فايز السراج، إثر ختام لقائه مع العاهل الأردني الملك عبد الله، بعد ظهر اليوم الأحد بزيارة إلى المركز الوطني لأمن وادارة الأزمات في العاصمة الأردنية عمّان، برفقة اللواء حسين عبدالله رمضان آمر مركز العمليات المشتركة، واللواء ضياء الدين محمد العمروني آمر الحرس الرئاسي، وعبدالله مسعود الدرسي رئيس جهاز المخابرات، كما كان برفقته محمد سيالة وزير الخارجية وطاهر السني المستشار السياسي.

وكان في استقبال السراج، ومرافقيه لدى وصولهم إلى مقر المركز اللواء الدكتور عدنان العبادي، نائب سمو رئيس المركز، حيث استمع لشروح عن مهام وآلية عمل هذا الصرح، كما ناقش السراج كيفية التعاون مع هذا المركز والاستفادة من إمكانياته لتدريب الكوادر الليبية.

