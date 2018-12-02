الغرفة الأمنية صبراتة تعلن رفع حظر التجول عن المدينة

ليبيا – أعلنت الغرفة الأمنية صبراتة في بياناَ لها رفع حظر التجول عن المدينة وبشكل نهائي إعتباراً من اليوم الأحد الموافق الثاني من شهر ديسمبر الجاري.

الغرفة أوضحت في بيانها والذي تلقت المرصد نسخة منه أنها رفعت حظر التجول داخل المدينة والذي فرض في الرابع من شهر نوفمبر الماضي من الساعة التاسعة مساءً حتى الساعة السادسة صباحاً نظراً لإستتباب الأمن بالمدينة.

ودعت الغرفة في ختام بيانها جميع الأجهزة الأمنية ذات الإختصاص بأخذ العلم بذلك.

يشار إلى أن الغرفة الامنية صبراتة قد فرضت حظراً للتجول بعد قيام مجموعة مسلحة يقودها أحمد الدباشي الملقب بـ “العمو” بالهجوم على المدينة يوم 3 نوفمبر الماضي في محاولة لاستعادة السيطرة على المدينة إلا أن الغرفة الامنية تمكنت من صد الهجوم ودحر المجموعات المهاجمة .

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية